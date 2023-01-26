هذا ما قاله نجل الداعية سلمان الدويش حول اختفاء والده منذ 5 سنوات

العالم - السعودية

ونشر حساب معتقلي الرأي عبر المنصة الرقمية تويتر مقطع فيديو لمالك الدويش نجل الشيخ سلمان دويش وهو يتحدث عن الاختفاء القسري لوالده منذ خمس سنوات بعد أن شن محمد بن السلمان المتسلق للسلطة عبر والده الملك سلمان حملة قمع للنشطاء السعوديين ومن يعارض منهج سياسته الهادف لهدم القيم الاسلامية داخل المجتمع السعودي.

نننن

وأصبح الداعية سليمان الدويش، مخفياً خلف القضبان النظام السعودي، قبل أن يدخل أولاده أيضا معه بسبب مطالباتهم بمعرفة مصير والدهم.

ويعد الشيخ سليمان الدويش من دعاة المملكة البارزين الذين كان لهم نشاط مؤثر في كثير من المدن السعودية، وله محاضرات دينية مؤثرة وكثيرة.

وحاصل على الدكتوراه في الشريعة الإسلامية وكان يعمل في الجامعات السعودية في قسم أصول الدين، ونشط في الدعوة والإرشاد عبر الإعلام والمحاضرات الميدانية.

واتصف الدويش بوضوح الرؤية والكلام في حديثه ومحاضراته، وكان يسعى جاهدا إلى الإصلاح الفكري الديني وإيصال صوت الدعوة إلى كل شبر من بلاد الحرمين.

وتعد قضية اعتقال الدويش من القضايا الغريبة التي تثير الرعب والقلق على مصير واقع الحريات والحقوق في المملكة، فلم تكن عملية الاعتقال رسمية، بل كانت عملية اختطاف ممنهجة وإخفاء قسري.

وبحسب المعلومات التي كشفها مالك سليمان نجل الداعية الدويش، فإنه تعرض للاختطاف خلال رحلة له إلى مكة، بعد أن قدّم محاضرة عبّر فيها عن رأيه حول أوضاع المملكة.

وجاء الاعتقال بعد أن نشر محاضراته على هيئة مقاطع قصيرة في حسابه عبر تويتر، والذي يتابعه أكثر من 133 ألفا، وهو ما جعل النظام يطارده حتى اختفى.

وبقي الداعية سليمان الدويش مخفيا منذ تلك اللحظة، وقامت عائلته –لاسيما أولاده-، بالتواصل مع الجهات الحكومية لأيام عديدة لمعرفة مصير والدهم، حتى أخبروهم بعد أسبوع أنه قد يكون معتقل ويجب مراجعة وزارة الداخلية.

ومنذ اعتقاله في 22 أبريل 2016م، لم يُرَ الدويش في العلن ولم يسمع عنه شيء منذ ذلك الحين، وظلت عائلته تفتقر المعلومات الكافية حول مصيره المجهول.