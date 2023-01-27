إنهيار غير مسبوق للعملة الوطنية اللبنانية.. إلى أين ذاهب لبنان؟

العالم – استوديو بيروت

وفي وقت يشي المشهد الاعلامي والحراك السياسي بمحاولات فتح كوة في الجدار الرئاسي فان المعضلة الكبرى تبقى في عدم توافق القوى المعنية باختيار الشخصية تتولى المهام الرئاسية في لحظة تاريخية بالغة الدقة والخطورة، ولكن ما ينذر بالاخطر ان تكون نظرية باربرا ليف التي بشرت بها قبل فترة والتي تفيد بأن دفع لبنان في اتجاه الهاوية قد يكون السبيل الوحيد المتبقي لاعادة انقاذه، ان تكون هذه النظرية قد اطلقت النقطة "صفر" لبدء تنفيذها.

ويناقش البرنامج موضوع التطورات الدراماتيكية الكبيرة جدا في الساعات الاخيرة على مستوى لبنان من انهيار عنيف جدا للعملة الوطنية غير مسبوق وارقام قياسية يسجلها الانهيار وانشطار في الجسم القضائي، وحول المشهد المقبل في لبنان أكد رئيس تحرير صحيفة البناء ناصر قنديل أن لبنان بين اجتماع عاملين لا يجوز فيه الوقوع في تطرف تبني أحدهما كمفسر لما يجري.

وأشار قنديل الى أن عامل الأزمة الداخلية والعجز السياسي والتشظي الذي ولد في الانتخابات النيابية بعدم تبلور غالبية قادرة على تمثيل الجسم المجلسي حكوميا ورئاسيا وتشريعيا والضعف في مقاربة الملف الاقتصادية ومصالح شبكة التعقيدات التي تحكم العملية الاقتصادية والانفسام الطائفي والتطرف في المقاربات الطائفية وهو عامل.

ونوه قنديل الى أن العامل الثاني هو أن جزءا أساسيا من المعنيين بالملفات اللبنانية في القضاء وفي المال والاقتصاد والسياسة وفي المجلس النيابي يصغون للخارج وهذا الخارج هو الخارج الأمريكي.

واستعرض البرنامج كلمة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، مشددا على ان الامور لن تتكرر ولن نقبل بالضغط والسيطرة".

ولمناقشة موضوع الحلقة من برنامج "استوديو بيروت" نستضيف :

-رئيس تحرير صحيفة البناء ناصر قنديل

التفاصيل في الفيديو المرفق ...