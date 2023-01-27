الاحتلال يقصف مواقع بغزة.. والمقاومة الفلسطينية ترد بوابل من الصواريخ

العالم-فلسطين

ودوت صافرات الإنذار، فجر اليوم الجمعة، طبقا لوسائل إعلام فلسطينية، في المستوطنات المحاذية لقطاع غزة، كما تم سماع دوي انفجارات شرق رفح ناجمة عن القبة الحديدية، وإطلاق صافرات الإنذار في "المجلس الإقليمي ".

وفي السياق ذاته قال المُتحدث بإسم جيش الاحتلال أنه تفعيل إنذار في مستوطنات العين الثالثة وماجن ونير عوز.

وقالت وسائل الإعلام الفلسطينية أنه إطلاق عدة صواريخ صوب مستوطنات الاحتلال في غلاف جنوب القطاع، رداً على الغارات الأخيرة.

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية محلية أن طائرات الاحتلال الحربية، تشن عدة غارات في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، مع سماع دوي انفجار جنوب القطاع.

وكانت دوت صافرات الإنذار، مساء الخميس، في التجمعات الصهيونية بغلاف قطاع غزة في إشارة الى إطلاق صواريخ من القطاع.

وقال جيش الاحتلال في بيان مقتصب: "تم تفعيل صافرات الإنذار في مدينة عسقلان وفي بعض بلدات غلاف غزة".

وأضاف في تصريح لاحق: "متابعة للتقارير، تم رصد إطلاق قذيفتيْن صاروخيتيْن من قطاع غزة وتم اعتراضهما".

وقالت وسائل إعلام صهيونية إن عدد من "الاسرائيليين" سمعوا دوي انفجارات نتجت عن اعتراض منظومة القبة الحديدية للصاروخين اللذين تم إطلاقهما من قطاع غزة.