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مصادر فلسطينية: الاحتلال يستهدف محيط نقطة رصد للمقاومة شرق بيت حانون شمال قطاع غزة

الجمعة ٢٧ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٤ بتوقيت غرينتش

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