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حماس: المقاومة بغزة تواصل القيام بدورها بالدفاع عن الشعب الفلسطيني ومقدساته

حماس: المقاومة بغزة تواصل القيام بدورها بالدفاع عن الشعب الفلسطيني ومقدساته
الجمعة ٢٧ يناير ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٤ بتوقيت غرينتش

قال حازم قاسم، الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الجمعة: "إن المقاومة في قطاع غزة تواصل القيام بواجبها بالدفاع عن شعبنا ومقدساتنا"

العالم- فلسطين

وأكد قاسم، في تصريح صحفي أن "المقاومة ستبقى درع الشعب وسيفه"، موجهاً التحية لكتائب القسام لتصديها لطائرات الاحتلال بالصواريخ المضادة للطائرات.

وأضاف قاسم: "أن القصف الصهيوني على قطاع غزة، هو امتداد لجرائم الاحتلال ضد شعبنا في الضفة والقدس والداخل المحتل"، مشدداً على حق الشعب الفلسطيني ومقاومته باستخدام كل الأساليب رداً على جرائم الاحتلال.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت مواقع للمقاومة الفلسطينية في جنوب القطاع ووسطه، في حين ردت كتائب القسام باستهداف طائرات الاحتلال بصواريخ أرض جو.

كما أطلقت فصائل المقاومة عدة رشقات استهدفت مستوطنات "غلاف غزة"؛ رداً على القصف الإسرائيلي للقطاع.

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