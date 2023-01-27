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ايران.. عدد مرضى الموجة الثامنة من كورونا آخذ في الانخفاض

ايران.. عدد مرضى الموجة الثامنة من كورونا آخذ في الانخفاض
الجمعة ٢٧ يناير ٢٠٢٣ - ٠٧:٤٧ بتوقيت غرينتش

اعلن وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني بهرام عين اللهي إن عدد المصابين بمرض كورونا في الموجة الثامنة آخذ بالانخفاض في البلاد.

العالم - ايران

وفي تصريح ادلى به للصحفيين مساء الخميس ، على هامش زيارته لمراكز مياندوآب الطبية بمحافظة آذربيجان الغربية شمال غرب ايران، اشار عين اللهي إلى انه كان هنالك قلق من الموجة الثامنة لكورونا منذ شهرين ، وأضاف: ان جميع المراكز الطبية كانت على أهبة الاستعداد وفي المناطق الحدودية تمت المراقبة بشكل جيد وجرى وضع الحالات المشتبه بإصابتها بكورونا في الحجر الصحي على الفور.

وأضاف: منذ بداية العام الجاري (العام الايراني بدا في 21 اذار/مارس 2022)، 191 يومًا ، أي ما يعادل 61٪ من الأيام ، كانت الوفيات فيها من رقم واحد او بلا وفيات.

وصرح وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي: هذا على الرغم من حقيقة أن عدد المرضى والوفيات الناجمة عن كورونا في معظم دول العالم مرتفع نسبيًا.

وثمن تعاون الشعب خلال فترة كورونا ، وقال : "بدعم الحكومة في قطاع الصحة والعلاج ، وكذلك مشاركة المواطنين في تنفيذ الارشادات الصحية ، نشهد استقرار الوضع في التعامل مع فيروس كورونا."

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