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الخارجية الايرانية: التحقيق بشأن الهجوم على السفارة الأذربيجانية جار بدقة عالية

الخارجية الايرانية: التحقيق بشأن الهجوم على السفارة الأذربيجانية جار بدقة عالية
الجمعة ٢٧ يناير ٢٠٢٣ - ٠٨:٣٩ بتوقيت غرينتش

اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني، اليوم الجمعة ان التحقيق بشأن الهجوم على السفارة الأذربيجانية جار بدقة عالية.

العالم - ايران

يتبع..

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الخارجية الايرانية: التحقيق بشأن الهجوم على السفارة الأذربيجانية جار بدقة عالية

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