مصر والهند ترفعان مستوى العلاقات إلى 'الشراكة الإستراتيجية'

العالم- مصر

وحسب بيان مشترك نشرته الرئاسة المصرية، فإن "الزعيمين قررا الارتقاء بعلاقاتهما إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية التي تغطي المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والدفاعية والطاقة".

وتغطي هذه الشراكة المجالات السياسية والأمنية والدفاعية والطاقة والاقتصادية، كما اتفق البلدان -وفق البيان المشترك- على إجراء مشاورات منتظمة ووضع آليات الشراكة الإستراتيجية.

وصدر البيان في ختام زيارة السيسي إلى الهند، وكانت الزيارة الثانية للرئيس المصري إلى هذا البلد بدأت الثلاثاء الماضي، وتزامنت مع مرور 75 عاما على تدشين العلاقات بين البلدين.

ويسعى البلدان، بحسب البيان، إلى زيادة حجم التبادل التجاري بينهما لتبلغ قيمته 12 مليار دولار مقابل 7,26 مليارات دولار في الوقت الحالي، على الرغم من أنّ السيسي ومودي أبديا "ارتياحهما للمستوى الحالي للتجارة الثنائية".