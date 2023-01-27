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الرئيس رئيسي يعرب عن مواساته للحكومة والشعب الاذربيجاني وذوي الديبلوماسي الاذربيجاني الذي توفي اثر الهجوم على سفارة اذربيجان في طهران

الجمعة ٢٧ يناير ٢٠٢٣ - ٠١:٢٢ بتوقيت غرينتش

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