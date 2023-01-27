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مهاجم السفارة الاذربيجانية في طهران يؤكد انه حاول استرداد زوجته الاذربيجانية عبر السفارة لنحو عام الا ان زوجته ارغمت على البقاء في اذربيجان

الجمعة ٢٧ يناير ٢٠٢٣ - ٠١:٤٦ بتوقيت غرينتش

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نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 27-01-2023

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