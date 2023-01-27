وقفة احتجاجية في مأرب باليمن تنديدا بجريمة إحراق نسخة من المصحف الشريف 

العالم- اليمن

وفي الوقفة، ألقيت كلمات اعتبرت حرق نسخة من كتاب الله، خطوة عدائية ضمن مسلسل الحرب على الإسلام والمسلمين، مشيرة إلى أن العالم الغربي بفعلته القبيحة المتمثلة بحرق القرآن الكريم يكشف حقده على الأمة والعقيدة الإسلامية السمحاء.

وتطرقت الكلمات إلى أهمية الاحتفاء بذكرى جمعة رجب وترسيخ مبادئ وقيم وأخلاق ومواقف الإسلام والتمسك بالمنهج المحمدي القويم وتعزيز التوعية بمخاطر العدوان ومخططاته وأطماعه والحرب الناعمة.

وأكد بيان صادر عن الوقفة، "رفض أبناء الأمة الإسلامية المساس بالرموز والمقدسات الإسلامية ومنها كتاب الله".

وأشار البيان إلى أن "قوى الطاغوت والاستكبار العالمي المتمثل بأمريكا واللوبي الصهيوني المتحكم في الغرب تسعى لنشر الثقافات والمفاهيم الباطلة والخاطئة المسيئة لله وكتابه الكريم".

وطالب "الأمة الإسلامية بالعمل على مقاطعة المنتجات السويدية وتشكيل رأي عام عالمي يحول دون تكرار هذه الانتهاكات بحق الإسلام ومقدساته"، محملاً "سلطات السويد تبعات هذه الجريمة النكراء".