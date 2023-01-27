بالفيديو: رسالة من قطاع غزة الى مخيم جنين مفادها..

العالم - مراسلون

في تفاصيل الخبر.. لم تبرد الدماء في عروق المحاصرين هنا الا عندما حلقت صواريخ المقاومة انتصارا للدماء التي سالت على ارض مخيم جنين، غزة كانت تعرف انها ستدفع الثمن ليلة قاسية من القصف الاسرائيلي الذي استهدف مواقعاً للمقاومة.

وقال ضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي يوسف الحساينة لمراسلة قناة العالم الاخبارية: "المقاومة بالامس قالت كلمتها، في حال لا سامح الله توغل العدو أكثر في دماء ابناء جنين والضفة الغربية وفي نابلس أو على مقدساتنا المقاومة بالتأكيد المقاومة ستقول كلمتها وهي تراقب المشهد بحذر وهي على استعداد كامل لاتخاذ أي قرار في اللحظة المناسبة".

بدوره قال القيادي بحركة الجهاد الاسلامي داود شهاب: "ما حدث في الليلة الماضية ليس هو الرد الذي توعدت به المقاومة الفلسطينية وانما هو رسالة تحذير، المقاومة الليلة الماضية قالت الشطر الأول من هذه الرسالة الشطر الثاني تقوله الجماهيرية الفلسطينية التي خرجت اليوم في قطاع غزة من شماله الى جنوبه، هذه الجماهير الملتفة حول خيار المقاومة".

المقاومة اصرت على تثبيت قاعدة الردع بتصديها للطيران الاسرائيلي عبر مضاداتها الأرضية كما حظيت بدعم شعبي تواصل بكل الوسائل.

غزة التي استرقت ساعات من نوم من فم القصف استيقظت غاضبة تهتف لجنين وتكبر من أجل القدس وتؤكد ان زغرد الرصاص هناك ستزغرد الصواريخ هنا.

فقد انطلقت الجماهير بدعوة من حركة الجهاد الاسلامي في مسيرات غضب بعد صلاة الجمعة ندد المشاركون فيها بالعدوان على جنين وأكدوا على وحدة الساحات.

وقال القيادي في حركة الجهاد الاسلامي خضر حبيب: "رسالتنا اننا شعب واحد ولن يخذل بعضنا الاخر بإذن الله نحن في قلب المعركة والحدث، وخرجنا اليوم لنعلن دعمنا ومساندتنا ووقوفنا مع المجاهدين والمقاومة في جنين ونابلس في كل مكان".

من غزة إلى جنين رسالة عزم لا يلين فالجميع تعاهدوا أن يكتبو بدمائهم حرية فلسطين،