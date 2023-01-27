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شاهد.. تواصل الفعاليات الغاضبة من احراق القرآن الكريم إقليميا ودوليا

الجمعة ٢٧ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٣ بتوقيت غرينتش

تواصل الفعاليات الغاضبة من احراق المصحف الشريف؛ إقليميا ودوليا؛ فقد شهدت العاصمة الايرانية طهران ومناطق ايرانية اخرى مسيرات حاشدة تنديدا بحرق وتمزيق القرآن الكريم في السويد وهولندا.

العالم - خاص بالعالم

وخرجت في طهران حشود كبيرة بعد صلاة الجمعة، وردد المحتجون شعارات تندد بالسماح بالاساءة الى القرآن الكريم والتعرض للمقدسات الاسلامية تحت راية حرية التعبير.

وقالو إن هذه الخطوة المشينة تسبب بإشعال مشاعر الغضب والاشمئزاز لدى المسلمين في ايران وكافة انحاء العالم. كما أحرق المحتجون العلم السويدي وطالبوا المجتمع الدولي بالتصدي للإساءة إلى القيم الدينية والمقدسة للمسلمين.

وتتواصل الفعاليات المنددة بالاساءة للقران الكريم في المحافظات اليمينة؛ وأكد قائد انصار الله في اليمن السيد عبدالملك الحوثي؛ أن هذا تصرف عدائي واجرامي؛ واشار إلى ان انتشار الإسلام في المجتمعات الأوروبية وغير المسلمة أثار قلق أعداء الإسلام وأزعجهم ودفعهم لحرق القرآن الكريم.

واستنكر زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر تصريحات رئيس الوزراء السويدي وتشريعه بقانونية التعدي على القرآن الكريم واعتباره من ضمن أساسيات حرية التعبير والديموقراطية.

وفي تركيا قالت مصادر بالخارجية التركية إن الوزارة استدعت السفير الدنماركي بسبب تصريح سلطات بلاده بمظاهرة في كوبنهاجن مقرر خروجها الجمعة.

وقال مصدر من الوزارة إن أنقرة أدانت بشدة 'العمل الاستفزازي الذي يشكل جريمة كراهية' والذي تضمن 'اعتداء' على المصحف.

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