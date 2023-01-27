مسؤول ايراني يشيد بموقف علييف 'الحكيم' اثر الهجوم على سفارة أذربيجان في طهران

العالم-ايران

وأدان جلال زادة التعرض للسفارة الاذربيجانية في طهران وقدم مواساته للشعب الاذربيجاني وحكومته لوفاة احد موظفي السفارة.

وتابع جلال زادة ان دبلوماسيي جمهورية أذربيجان في ايرانهم ضيوفنا وحسب القوانين الدولية فان توفير الامن لهم يقع على عاتقنا ولذلك فان هذا الحادث مدعاة للاسف.

واضاف بان قوات الشرطة والقوى الامنية حضرت الى مكان الحادث على الفور وهي ستتابع هذه القضية حتى حصول النتيجة النهائية .

واشاد جلال زادة بالموقف "الحكيم" الذي اتخذه الرئيس الاذربيجاني حول هذا الحادث داعيا باقي المسؤولين الاذربيجانيين الى ضبط النفس وابداء مواقفهم مع اخذ العلاقات الثنائية بعين الاعتبار.

وتابع جلال زادة ان مواقف مسؤولي البلدين حول هذا الحادث يجب ان تكون مسؤولة ولا تلحق ضررا بالعلاقات الثنائية ولا تسمح للاعداء بالاصطياد في الماء العكر.

وحول ما اذا كان هذا الحادث هجوما ارهابيا قال جلال زادة ان المعطيات والتقارير الاولية تشير بأن هذا الحادث هو بدوافع شخصية لكن يجب الانتظار حتى صدور الرأي النهائي من الاجهزة المعنية بعد التدقيق الكامل.

هذا وقد أصدر رئيس الجمهورية آية الله السيد ابراهيم رئيسي توجيهاته لدراسة كافة جوانب قضية الهجوم المسلح الذي تعرضت له السفارة الاذربيجانية في طهران صباح اليوم الجمعة.

وكتب مساعد الشؤون السياسية في مكتب رئاسة الجمهورية الايرانية محمد جمشيدي على صفحته الخاصة " ندين حادث الهجوم المرير على سفارة أذربيجان الشقيقة والجارة ، وقد اصدر رئيس الجمهورية آية الله رئيسي بعد تلقي هذا النبأ المؤسف توجيهاته لدراسة كافة ابعاد هذا الموضوع وابدى مواساته وعزائه لحكومة وشعب اذربيجان وذوي الدبلوماسي المتوفاة ودعا للشفاء العاجل للجرحى .

وأكد المتحدث بإسم وزارة الخارجية " ناصر كنعاني " القاء القبض على منفذ الهجوم على السفارة الآذربيجانية في طهران صباح اليوم الجمعة، داعيا وسائل الإعلام الى تجنب التكهنات.

وقد عقد كل من " حسين امير عبد اللهيان " وزير الخارجية، و" احمد وحيدي " وزير الداخلية اليوم الجمعة اجتماعا لمناقشة الحادث الذي وقع في السفارة الآذربيجانية في طهران، والأهداف والحافز الذي دفع بالرجل المسلح القيام بهذا الهجوم الذي اسفر عن مقتل شخص واحد واصابة اثنين بجروح.