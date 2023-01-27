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سفارة إيران بجمهورية أذربيجان تواصل أعمالها كالمعتاد

سفارة إيران بجمهورية أذربيجان تواصل أعمالها كالمعتاد
الجمعة ٢٧ يناير ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٤ بتوقيت غرينتش

قدمت العلاقات العامة للسفارة الايرانية في باكو توضيحات حول فيديو نشر يظهر ان الموظفين يغادرون مبنى سفارة ايران في باكو.

العالم- ايران

وأعلنت العلاقات العامة للسفارة الايرانية في باكو، ان الاشخاص الظاهرين في الفيديو هم سائقو وموظفو السفارة المحليين (من أهل باكو) الذين جاؤوا لتسليم المراسلات الإدارية من المبنى القنصلي إلى مبنى السفارة الرئيسي وكانوا عائدين إلى المبنى القنصلي الذي يقع على بعد كيلومترات قليلة من مبنى السفارة الرئيسي.

واضاف البيان ان جميع الزملاء الرسميين والمحليين بالسفارة متواجدون في مقر السفارة ويواصلون أعمالهم كالمعتاد.

يذكر ان شخصا يستقل سيارة برايد توقف أمام السفارة الاذربيجانية في طهران في الساعة الثامنة صباح اليوم الجمعة ودخل المبنى واطلق النار وقتل موظفا اذربيجانيا من كادر السفارة واصاب اثنين آخرين.

وتواصل السلطات المعنية في الجمهورية الاسلامية الايرانية التحقيق في الحادث.

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