فيديو وصور.. الاعلان عن هوية منفذ الهجوم على سفارة أذربيجان في طهران

العالم- ايران

من جهته قال رئيس النيابة العامة للجرائم في طهران القاضي "شهرياري" ان شخصا ركن سيارته عند الساعة الثامنة من صباح اليوم الجمعة امام مبنى سفارة جمهورية اذربيجان ومن ثم استخدم سلاحا ونجح في الدخول الى مبنى السفارة واسفر الهجوم عن مقتل احد رعايا اذربيجان وجرح اثنين آخرين.

واضاف شهرياري ان التحقيقات الاولية تشير بأن دوافع شخصية تقف وراء هجوم هذا الشخص على سفارة جمهورية اذربيجان في طهران.

هذا وقد أصدر رئيس الجمهورية آية الله السيد ابراهيم رئيسي توجيهاته لدراسة كافة جوانب قضية الهجوم المسلح الذي تعرضت له السفارة الاذربيجانية في طهران صباح اليوم الجمعة.

وكتب مساعد الشؤون السياسية في مكتب رئاسة الجمهورية الايرانية محمد جمشيدي على صفحته الخاصة " ندين حادث الهجوم المرير على سفارة أذربيجان الشقيقة والجارة ، وقد اصدر رئيس الجمهورية آية الله رئيسي بعد تلقي هذا النبأ المؤسف توجيهاته لدراسة كافة ابعاد هذا الموضوع وابدى مواساته وعزائه لحكومة وشعب اذربيجان وذوي الدبلوماسي المتوفاة ودعا للشفاء العاجل للجرحى .

وأكد المتحدث بإسم وزارة الخارجية " ناصر كنعاني " القاء القبض على منفذ الهجوم على السفارة الآذربيجانية في طهران صباح اليوم الجمعة، داعيا وسائل الإعلام الى تجنب التكهنات.

وقد عقد كل من " حسين امير عبد اللهيان " وزير الخارجية، و" احمد وحيدي " وزير الداخلية اليوم الجمعة اجتماعا لمناقشة الحادث الذي وقع في السفارة الآذربيجانية في طهران، والأهداف والحافز الذي دفع بالرجل المسلح القيام بهذا الهجوم الذي اسفر عن مقتل شخص واحد واصابة اثنين بجروح.