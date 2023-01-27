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مؤتمر صحفي لوزير الخارجية حول الهجوم على سفارة اذربيجان بطهران

مؤتمر صحفي لوزير الخارجية حول الهجوم على سفارة اذربيجان بطهران
الجمعة ٢٧ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٩ بتوقيت غرينتش

عقد وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان مؤتمرا صحافيا مساء اليوم الجمعة خلال تفقده جرحى الهجوم المسلح على السفارة الاذربيجانية في احدى مستشفيات طهران.

العالم- ايران

وقال امير عبد اللهيان في مؤتمره الصحفي انه منذ اطلاعنا على الحادث الماساوي وجه الرئيس الايراني آية الله ابراهيم رئيسي وجه بمتابعة الملف أمنيا وقانونيا.

واوضح أمير عبداللهيان انه بحسب المعطيات الأولية المهاجم قام بفعله لدوافع شخصية والهجوم ليس إرهابيا.

واكد ويزير الخارجية انه لا ينبغي لهذا الحادث أن يضر بالعلاقات الدبلوماسية الجيدة بين طهران وباكو.

وكان وزير وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان قام مساء اليوم بزيارة حرجى حادث الهجوم على السفارة الاذربيجانية، في مستشفى شهداء تجريش شمال طهران.

وزير الخارجية

يتبع

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