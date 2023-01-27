مؤتمر صحفي لوزير الخارجية حول الهجوم على سفارة اذربيجان بطهران

العالم- ايران

وقال امير عبد اللهيان في مؤتمره الصحفي انه منذ اطلاعنا على الحادث الماساوي وجه الرئيس الايراني آية الله ابراهيم رئيسي وجه بمتابعة الملف أمنيا وقانونيا.

واوضح أمير عبداللهيان انه بحسب المعطيات الأولية المهاجم قام بفعله لدوافع شخصية والهجوم ليس إرهابيا.

واكد ويزير الخارجية انه لا ينبغي لهذا الحادث أن يضر بالعلاقات الدبلوماسية الجيدة بين طهران وباكو.

وكان وزير وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان قام مساء اليوم بزيارة حرجى حادث الهجوم على السفارة الاذربيجانية، في مستشفى شهداء تجريش شمال طهران.

وزير الخارجية

يتبع