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ناشط سعودي ينتقد سياسة الرياض في نشر الفساد في المملكة

ناشط سعودي ينتقد سياسة الرياض في نشر الفساد في المملكة
الجمعة ٢٧ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٨ بتوقيت غرينتش

كتب الناشط السعودي "فهد الغفيلي" تغريدة على تويتر ينتقد فيها سياسة النظام السعودي في نشر الفساد في المملكة.

العالم- السعودية

وجاء في تغريدته"بعد إعلان هيئة الترفيه إقامة فعالياتها في المدينة المنورة.. نخشى أن يستضيف تركي آل الشيخ هيفاء وهبي وإليسا ومحمد رمضان وحمو بيكا وأمثالهم ليغنّوا بجوار قبر رسول الله ﷺ".

بدورها أكدت مجلة أمريكية شهيرة أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يستخدم تصعيد فعاليات الترفيه الفني والرياضي في المملكة في خدمة مخططه لإشغال الرأي العام السعودي عن الأزمات المتصاعدة في البلاد.

وقالت مجلة (Jacobin) الأمريكية، ونقله موقع (سعودي ليكس) إن محمد بن سلمان استخدم مؤخرا موسيقي البوب الكورية المعروفة باسم (كيبوب) والفرق الشهيرة في هذا المجال؛ لصرف الانتباه عن المشاكل المحلية في بلاده.

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ناشط سعودي ينتقد سياسة الرياض في نشر الفساد في المملكة