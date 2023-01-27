مراسل العالم: 3 اصابات خطرة في صفوف المستوطنين اثر عملية اطلاق نار في حي النبي يعقوب بالقدس المحتلة

قناة العالم
الجمعة ٢٧ يناير ٢٠٢٣
٠٧:٠٥ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
سبورتي
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
>
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
مراسلة العالم: ارتفاع عدد القتلى في عملية القدس الى 7 مستوطنين
5 قتلى و5 جرحى في عملية حي بني يعقوب بالقدس المحتلة
الاعلام العبري: مقتل 5 مستوطنين بعملية اطلاق النار في حي النبي يعقوب بالقدس المحتلة
مراسل العالم: 5 اصابات خطرة من بين 10 اصابات في عملية اطلاق النار بحي النبي يعقوب في القدس المحتلة
الاعلام العبري: ارتفاع عدد الاصابات بعملية اطلاق النار في حي يعقوب بالقدس المحتلة الى 10
مراسل العالم: 3 اصابات خطرة في صفوف المستوطنين اثر عملية اطلاق نار في حي النبي يعقوب بالقدس المحتلة
مراسل العالم: 3 اصابات خطرة في صفوف المستوطنين اثر عملية اطلاق نار في حي النبي يعقوب بالقدس المحتلة
مراسل العالم: ثلاثة اصابات خطيرة في صفوف المستوطنين اثر عملية اطلاق نار في حي النبي يعقوب بالقدس المحتلة
الاعلام العبري : اطلاق نار في حي النبي يعقوب بالقدس والحديث عن ثلاث اصابات في صفوف المستوطنين
أمير عبداللهيان: لا ينبغي لهذا الحادث أن يضر بالعلاقات الدبلوماسية الجيدة بين طهران وباكو
مراسل العالم: 3 اصابات خطرة في صفوف المستوطنين اثر عملية اطلاق نار في حي النبي يعقوب بالقدس المحتلة
الجمعة ٢٧ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:٤١ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
العالم الاسلامي
إنهيار غير مسبوق للعملة الوطنية اللبنانية.. إلى أين ذاهب لبنان؟
الجمعة ٢٧ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٢
خاص بالعالم- مراسلون
لبنان.. وشبح الفوضى الشاملة
الجمعة ٢٧ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:١٣
خاص بالعالم- مراسلون
إسقاط جنسية 72 بحريني- 2015
الجمعة ٢٧ يناير ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٨
أهم الأخبار
سفارة اذربيجان في طهران، دوافع شخصية وراء حادث الهجوم... بعد تدفق الاسلحة الغربية.، كييف متعطشة للمزيد
الجمعة ٢٧ يناير ٢٠٢٣ - ٠٣:٤١
أهم الأخبار
الضفة وغزة والمواجهة المفتوحة مع الاحتلال
الجمعة ٢٧ يناير ٢٠٢٣ - ٠١:٠٢
انقلاب الصورة
الولايات المتحدة وحقبة الإنهيار من الداخل
الجمعة ٢٧ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:١٠
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
من جرائم تحالف العدوان صاروخ يعانق أحد الاطفال اليمنيين
رصد 61 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة خلال الساعات الماضية
مقتل 5 مستوطنين واصابة 15 آخرين..
شاهد.. لحظة تنفيذ عملية إطلاق النار في القدس المحتلة
إنهيار غير مسبوق للعملة الوطنية اللبنانية.. إلى أين ذاهب لبنان؟
اعتصامات بالبحرين احتجاجا على حرق القران الكريم بالسويد+ فيديو
ناشط سعودي ينتقد سياسة الرياض في نشر الفساد في المملكة
مقالات و تحليلات
لماذا رفع الاحتلال من وتيرة اعتداءاته في الضفة المحتلة؟
الاستخبارات الامريكية تجتمع بعشائر لتشكل 'المجلس العسكري في الجزيرة السورية'
لبنان بين القرار الداخلي والضغط الخارجي.. مجلس النواب في خطر؟!
مجزرة جنين..أيادي نتنياهو الملطخة بدماء الفلسطينيين وثأر المقاومة قريبا
ما كواليس سيناريو فعاليات بن سلمان الترفيهية؟
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.