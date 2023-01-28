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شرطة الاحتلال تكشف هوية منفذ عملية القدس الفدائية

شرطة الاحتلال تكشف هوية منفذ عملية القدس الفدائية
السبت ٢٨ يناير ٢٠٢٣ - ٠١:٠٥ بتوقيت غرينتش

كشفت مواقع فلسطينية وعبرية، عن هوية الشاب الفلسطيني المشتبه به في عملية القدس التي وقعت مساء اليوم الجمعة، في كنيس ‏يهودي بالقدس المحتلة.‏

العالم- فلسطین

وأشارت المواقع الإخبارية إلى أن المنفذ هو الشاب خيري علقم، أحد سكان مخيم شعفاط، شمالي القدس، ويبلغ من العمر 21 عاما، لفتة إلى أنه ليس له أي انتماءات سياسية.

وحسب شرطة الإحتلال، فقد تم "قتل" منفذ الهجوم، بعد تبادل إطلاق النار معه، حيث نفذ العملية باستخدام مسدس.

وفي تفاصيل الحادث حسب المصادر العبرية، "فقد توقفت سيارة وأطلقت النار على مجموعة مستوطنين، ومن ثم تحرك سائقها ووجد مجموعة أخرى و اطلق النار عليهم، حيث استمر اطلاق النار فترة على الأقل ثلث ساعة".

وقتل ما لا يقل عن 7 مستوطنين وأصيب نحو 10 آخرون بجروح خطيرة، في إطلاق نار عليهم في منطقة النبي يعقوب قرب كنيس يهودي شمالي القدس، مساء الجمعة.

وفيما أعلنت السلطات الصحية "الإسرائيلية" أن عدد القتلى 7، ذكرت وسائل إعلام أخرى أنهم 8 وهو ما أيده حساب تويتر الرسمي باللغة العربية لدولة الاحتلال.

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