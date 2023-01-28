شاهد: هكذا أبكت المقاومة الفلسطينية، الصهاينة في عملية القدس

العالم ـ فلسطين

ونشر حساب "عمانيون مع الأقصى" المقطع معلقا: "بكاء الصهاينة - ضع لايك ان كان الفيديو مفرح".

وتفاعل الكثير من النشطاء مع المقطع وغرد بعضهم: "فليعلموا ان دماء المسلمين ليست رخيصة"، "العين بالعين والسن بالسن والبادئ أظلم"، "لن ينعموا ابدا سيعيشون في رعب الي يوم الدين باذن الله"، "حسوا بالعوائل الفلسطينيه"...

يذكر ان 8 صهاينة قتلوا واصيب 12 آخرون في عملية بطولية نفذها الشاب المقدسي "خيري علقم" يوم امس الجمعة استشهد لاحقا.

وعمت مسيرات الفرح في مدن الضفة الغربية وقطاع غزة ابتهاجاً بالعملية البطولية التي جاءت رداً علی جرائم الاحتلال الاسرائيلي. فقبل يومين استُشهد في جنين 9 أشخاص، بينهم مسنة، وأصيب 20 بجروح وصفت بعضها بالخطيرة، برصاص قوات الاحتلال، التي اقتحمت بأعداد كبيرة مخيم جنين.