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عالم دين لبناني:عملية القدس ستجعل العدو يفكر جيدا بعواقب مجازره

عالم دين لبناني:عملية القدس ستجعل العدو يفكر جيدا بعواقب مجازره
السبت ٢٨ يناير ٢٠٢٣ - ٠٧:٠٧ بتوقيت غرينتش

هنأ إمام وخطيب مسجد الغفران مدينة صيدا في جنوب لبنان، الشيخ حسام العيلاني، المقاومة الفلسطينية بالعملية التي نفذتها مساء االجمعة في القدس، والتي اعتبرها ردا طبيعيا على الإجرام الصهيوني.

العالم_لبنان

وأضاف في بيان اليوم السبت عملية القدس ستجعل العدو الصهيوني يفكر جيدا بعواقب مجازره التي يرتكبها ضد أهلنا في فلسطين.

وختم الشيخ العيلاني قائلا المقاومة الفلسطينية غيّرت المعادلة ولن تقف مكتوفة الأيدي عند أي عدوان صهيوني ضد أهلنا في فلسطين.

عملية القدس هي الأضخم منذ سنوات والشباب الفلسطيني المقاوم أروع الملاحم البطوليّة في المواجهة مع الاحتلال الصهيوني المجرم والحاقد والخبيث.

و نفذ العملية بالهجوم بإطلاق النار بالقرب من كنيس في مستوطنة النبي يعقوب في القدس المحتلة، حيث سقط العديد من القتلى والجرحى الصهاينة واعترفت وسائل إعلام العدوبسقوط 8 قتلى وعدد من الإصابات منها 5 بحالة خطرة.

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