قيادي في الجهاد الاسلامي: لن نسمح للاحتلال الاستفراد بالضفة الغربية

العالم - خاص بالعالم

قال عز الدين في حديث لبرنامج "مع الحدث" على شاشة قناة العالم الاخبارية، إن المقاومة في غزة بعد مجزرة جنين قالت كلمتها باطلاق صواريخ على مستوطنات غلاف غزة، وبان المقاومة لن تستكت أمام انتهاكات واعتداءات وتوغل قوات الاحتلال بدماء الشعب الفلسطيني.

وأكد عز الدين، أن هناك توافق وطني حول الرد على اعتداءات ومجازر الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، رغم محاولة الاحتلال تحيد غزة ومقاومتها عما يجري في الضفة والقدس المحتلتين.

وشددالناطق باسم حركة الجهاد الاسلامي عن القدس طارق عزالدين على أن فصائل المقاومة في غزة لن تسمح بتفكيك وتفريق المقاومة والاستفراد بالضفة الغربية.