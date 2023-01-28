عملية القدس تخرق المخططات الأمنية لحكومة نتيناهو

العالم - خاص بالعالم

وقال خلف في حديث لقناة العالم الاخبارية ان الشهيد البطل خيري علقم لقن المحتل الغاصب درساً في كيفية الرد علی الجرائم التي مارسها الاحتلال في مخيم جنين.

وأوضح ان هذه العملية الموصوفة أشفت غليل الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والاسلامية.

وبين خلف ان المنظومة الامنية الاسرائيلية التي طالما تباهی بها نتنياهو وبن غفير سقطت بهذه العملية سقوطاً مدوياً بمسدس صغير للشهيد البطل الذي تمكن من ايقاع القتلی والجرحی في صفوف المحتل الغاصب وهذه هي طبيعة الصراع مابيننا وبين المحتل.

ورأی القيادي في الجبهة الديمقراطية ان الانتصار حليف الشعوب المظلومة والشعب الفلسطيني يتحمل الظلم علی مدار 75 عام.

وتوقع ان تؤكد هذه العملية لقوی فصائل المقاومة الفلسطينية ان الاحتلال مهما تمتع بترسانة عسكرية كبيرة، الا ان الفلسطينيين يتمكنون من خرقها وايلام المحتل كما يؤلمنا.