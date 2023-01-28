شاهد.. هكذا اعلن بن سلمان هزيمته في اليمن!

العالم - المحميات

وحدة من أكبر القضايا الحالية بالمنطقة هي الهزيمة السعودية باليمن، حيث كسرت غطرسة النظام السعودي والنظريات التي اطلقها، حيث قال محمد بن سلمان في عام 2017 بانه يستطيع ان يحتل اليمن في عدة ايام قليلة من خلال حشد القوات السعودية البرية وحدها، ولكن في عام 2022 ناقض نفسه بنفسه حيث قال نتمنى من حركة انصار الله ان تجلس على طاولة الحوار وتقبل بالهدنة، وذلك بعدما تكبد خسائر فادحة في الاموال والارواح على ارض اليمن.

ودعت السعودية الى المفاوضات مع حركة انصار الله لوقف اطلاق النار وهذا بحد ذاته يشير الى أن هذا الامر هو اعتراف صريح بأن حركة انصار الله جزء اساسي ومكون يمني رئيسي، وبأن الحكومة صنعاء هي الحكومة اليمنية الشرعية.

وفي سياق ثان، فرض آل سعودية على الشعب في النجد والحجاز هوية مزيفة من أجل هدم الهوية الحقيقية لارض الحجاز.

واطلق النشطاء السعوديون هاشتاغ سلمو الجثامين، بعدما أمعن النظام السعودي في اخفاء جثث المعتقلن ضلما وجهرا في سجونه بعد الاعدام أو الموت.

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