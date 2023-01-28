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القدس انتقمت لجنين بعملية موجعة.. 

القدس انتقمت لجنين بعملية موجعة.. 
السبت ٢٨ يناير ٢٠٢٣ - ١٠:٠٨ بتوقيت غرينتش

طغت العملية النوعية التي نفذها الشاب الفلسطيني الشهيد خيري علقم على سواها من الأحداث منذ مساء الأمس، والتي أوجعت الصهاينة في مستوطنة النبي يعقوب" وسقط فيها 7 قتلى و10 جرحى، وجاءت ردًا على الجريمة الأخيرة لجيش الاحتلال في جنين.

العالم_لبنان

و كتبت صحيفة الاخبار اليوم السبت بعد أقلّ من 48 ساعة على ارتكاب العدو جريمة مخيّم جنين، عمد مقاوم فلسطيني من سكّان القدس المحتلّة، إلى إطلاق النار من سلاحه الفردي على مستوطِنين إسرائيليين كانوا خارجين لتوّهم من كنيس في حيّ «نيفي يعقوب» الاستيطاني.

وأدّت هذه العملية الفدائية غير المسبوقة منذ حوالى 15 عاماً، إلى مقتل 7 إسرائيليين، وجرْح نحو 10 اثنان منهم في حال الخطر، ما يجعل حصيلة القتلى مرشّحة للارتفاع.

في المقابل، استُشهد منفّذ العملية بعد وقت قصير، عند اشتباكه مع شرطة العدو. وكانت المقاومة الفلسطينية في غزة أطلقت، في ردّها الأوّلي على مجزرة المخيّم، عدداً من الصواريخ على مستوطنات الغلاف، تأكيداً منها أن معادلة غزة - جنين لا تزال قائمة، في وقت تصاعدت فيه مطالبات أقطاب الفاشية لجيش الاحتلال وحكومته، بتعزيز توازنات الردع مع القطاع، عبر إطباق الحصار أكثر، والتجويع، والاغتيالات، والمزيد من القتل العبثي.

على صعيد مواز، وقبل ذلك بليلة واحدة، ردّت المقاومة الفلسطينية، مبدئيّاً، على جريمة مخيم جنين، بإطلاقها صواريخ من قطاع غزة، تجاه مدينة عسقلان ومستوطنات غلاف غزة، لتؤكد استمرار معادلة غزة - جنين التي أراد الاحتلال تحييدها، في الفترة الماضية.

وشهدت أجواء القطاع ليلة ساخنة، تخلّلها إطلاق الصواريخ والمضادات الأرضية للطيران من قِبَل المقاومة من جهة، وقصف إسرائيلي وإطلاق صواريخ القبّة الحديدية من جهة ثانية.

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