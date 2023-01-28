عملية سلوان، صفعة جديدة للوزير الاسرائيلي بن غفير

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وأكد ابوعودة علی أهمية مكان العمليتين في القدس موضحاً ان العمليتين وقعتا في مركز الصراع مع العدو الصهيوني وفي توقيت حساس ارتكب فيه الوزير الفاشي بن غفير ونتنياهو جرائم جديدة في جنين.

وأضاف ان الرد الفلسطيني جاء سريعاً وشكل لطمة وصفعة جديدة علی وجه ابن غفير مشيراً الی ان هذه العمليات تأتي في اطار الرد الطبيعي الفلسطيني علی جرائم الاحتلال.

وأكد ابوعودة ان هذه العمليات تؤكد وجود قناعات فردية لدی جميع الفلسطينيين ان العدو الصهيوني لايفهم الا لغة القوة ولايمكن التعامل معه بلغة الاستجداء والمراهنة علی مشاريع التسوية معه.

هذا و أصيب مستوطنان بجروح - اليوم السبت- في عملية إطلاق نار في في ضاحية سلوان بالقدس المحتلة.

وهذه عملية إطلاق النار الثانية في القدس المحتلة خلال أقل من 24 ساعة، فقد نفذ البطل خيري علقم عملية إطلاق نار جريئة - مساء الجمعة- قتل خلالها ما لا يقل عن 7 مستوطنين وأصاب 12 آخرين بجروح.

وتأتي العمليتان بعد يومين من مجزرة اقترفتها قوات الاحتلال في مخيم جنين، وأدت لاستشهاد 9 مواطنين منهم مسنّة، فضلا عن قتل فتى في القدس المحتلة خلال مواجهات احتجاجية على المجزرة.