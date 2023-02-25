أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم السبت 28 يناير 2023

العالم - الصحافة الايرانية

- جوان..

القائد.. على الذين يسيئون للقرآن الكريم أن يدركوا أن المستقبل في العالم هو للإسلام

- خراسان..

هجوم بدوافع شخصية على سفارة جمهورية أذربيجان بطهران , وباكو تتخذ موقفا غير دبلوماسي

- ابرار..

وزارة الخارجية تدين بشدة الإعتداء على سفارة جمهورية أذربيجان , والشرطة تعتقل المعتدي

- عصر ايرانيان..

فلسطين تقف على برميل بارود .. أجواء إنتقام بعد الجريمة الصهيونية الوحشية بجنين

- اطلاعات..

إستشهاد عشرة فلسطينين في هجوم صهيوني على مدينة جنين والمقاومة ترد صاروخيا

- كيهان..

الصادرات غير النفطية تسجل رقما قياسيا, خمسة وأربعون مليار دولار في عشرة أشهر

- وطن امروز..

مستشار رئيس الوزراء العراقي يتحدث عن رغبة بغداد في شراء مقاتلات رافال الفرنسية

- قدس..

ترامب يحذر من خطورة إرسال دبابات لأوكرانيا ملوحا بإقتراب ظلال إندلاع حرب نووية

- كار وكارگر..

بدء التحقيق مع الشخص الذي هاجم السفارة الأذربيجانية بطهران ودوافعه الشخصية من وراء الأمر

- سياست روز..

الإتحاد الأوروبي يعتزم تسريع وتيرة ترحيل اللاجئين كخيار لحل مشكلة الهجرة واللجوء

- افتاب يزد..

محافل عراقية .. الخلافات الجديدة بين بغداد وأربيل تشكل عقبة بطريق إدارة شؤون البلاد

- ارمان امروز..

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يعتزم زيارة إيران الشهر المقبل

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم السبت

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1- ارمان ملي ..

صحيفة ارمان ملي كتبت عن حادث شن شخص مسلح هجوما على سفارة جمهورية اذربيجان بطهران في افتتاحيتها ( ضرورة التحلي بالهدوء في العلاقات مع أذربيجان ):

اقتحام مسلح غاضب لمبنى سفارة جمهورية اذربيجان بطهران حادث مؤسف تماما , حيث لقي شخص مصرعه واصيب اثنان , وحمل الحادث صدمة للعلاقات الثنائية. والمسألة هنا هي ان المعتدي كشف بعد القبض عليه عن اسباب ودوافع شخصية وعائلية بعبارة ادق ,ولكن مع الاسف ( إتسم موقف رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف بالتسرع والتصعيد عبر محاولة التشكيك مسبقا بالحادث).

ان موقف باكو غير منطقي ومتأثر بايحاءات جهات اجنبية لاتريد الخير للبلدين الجارين ابدا , ومن هنا ينبغي على بلادنا التحلي بالصبر ورحابة الصدر لتوضيح الملابسات لباكو لافشال تلك المحاولات التي تستهدف دق اسفين في العلاقات بين البلدين .

2- خراسان ..

في الشأن الفلسطيني كتبت صحيفة خراسان في مقالها ( اليوم الدامي بمخيم جنين ):

اقتحمت قوات الاحتلال مدعومة بعناصر المخابرات الصهيونية الداخلية الشاباك مخيم مدينة جنين بالضفة الغربية الخميس ووقعت معارك شديدة بينها وقوى المقاومة واستشهد عشرة فلسطينيين على الاقل واصيب ستة عشر ,واعلنت السلطة الفلسطينية الحداد العام .

لقد كان من الواضح منذ تشكيل حكومة نتنياهو الجديدة الأكثر تطرفا وعدوانية أن الضفة ستشهد المزيد من التصعيد الصهيوني. فالاحزاب اليمينية الاكثر تطرفا في هذه الحكومة لم تخف اهدافها في ضم الضفة برمتها وفي القضاء على كل ما هو فلسطيني.

ولاينسى احد قيام وزير الشؤون الداخلية زعيم حزب القوة اليهودية ايتمار بن غفير بترأس اقتحاما للمسجد الاقصى بنفسه بعد اسبوع فحسب من تشكيل هذه الحكومة . لكن مع ذلك لم يقف الشعب الفلسطيني مكتوف الايدي حيث رد على العدوان الصهيوني الاخير صاروخيا كما رد عليه بعملية اطلاق نار في القدس ادت لمصرع ثمانية صهاينة على الاقل .

3-عصر ايرانيان ..

في افتتاحيتها ( تراجع أوروبا عن إتخاذ موقف ضد حرس الثورة ) كتبت صحيفة عصر ايرانيان:

البرلمان الاوروبي اصدر قرارا يعتبر حرس الثورة تنظيما ارهابيا تحت تاثير املاءات امريكية , الا ان المجلس الاوروبي امتنع عن تبني ذلك القرار في اجتماعه الاخير بعد ان حذرت ايران برد حازم .

(إن بلادنا تعرف جيدا كيف تتعامل مع أية ضغوط وتهديدات تستهدف سيادتها الوطنية وهذا ما ثبت مرة أخرى مقابل أوروبا.

ان ايران التي افشلت ضغوط الحد الاقصى والتهديدات الامريكية قادرة تماما على التصدي لاي تحرك اوروبي معادي يستهدف حقوقها القانونية ومصالحها الوطنية .

4- سياست روز ..

صحيفة سياسة روز كتبت في مقالها ( الهلع يدفع الكيان لتصعيد جرائمه ):

القوات الصهيونية اقتحمت مخيم جنين بالضفة الغربية وسقط عشرات الشهداء والجرحى الفلسطينيين كما شنت طائرات الكيان غارات على غزة .

( إن مخاوف حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة من إحتمال السقوط ,العامل الرئيسي الكامن وراء هذا التصعيد الصهيوني العدواني) فحكومة نتنياهو تواجه اتساع دائرة الاحتجاجات الداخلية لسياساتها كما تواجه ضغوطا من القضاء على خلفية قضايا فساد مالي , والى جانب ذلك تعصف بهذه الحكومة الائتلافية خلافات بين مكوناتها من الاحزاب اليمينية الاكثر تطرفا. ويبدو ان نتنياهو وجد في تصعيد الاجواء مع غزة والضفة السبيل الافضل لتعليق كل هذه الخلافات عبر اثارة مخاوف من خطر اندلاع حرب جديدة مع غزة واحتمال تفجر انتفاضة بالضفة الغربية .

5- جوان ..

حول الحرب الاوكرانية كتبت صحيفة جوان في مقالها ( تحذيرات روسية تؤخر إرسال دبابات لأوكرانيا):

التحذيرات الخطيرة التي وجهتها روسيا للقوى الغربية بشأن تبعات ارسال دبابات للجيش الاوكراني لعبت دورا رئيسيا في تردد هذه القوى في تنفيذ وعودها لكييف بهذا الشان .

في البداية وافقت أمريكا على إرسال دبابات ابرامز , ووافقت ألمانيا بعد ذلك على إرسال دبابات ليوبارد لكن التحذيرات الروسية غيرت المعادلات.

روسيا قالت انها ستدمر وستحرق اية دبابات غربية مرسلة قبل وصولها لاوكرانيا, وهذا التحذير من قبل موسكو يعني التصدي لهذه الدبابات في اراضي البلدان القادمة برا عبرها .لذلك قالت واشنطن انها سترسل دبابات ابرامز لاوكرانيا لكن ليس الان , وقالت برلين انهاسترسل دبابات ليوبارد خلال اشهر فيما صمتت فرنسا التي سبق ان وعدت كييف بارسال دبابات لوكلير . ولكن مع ذلك فأن اي تحرك جدي لارسال دبابات ثقيلة غربية لاوكرانيا سيؤدي الى اشتداد المعارك مع احتما حدوث احتكاكات مباشرة بين حلف الناتو وروسيا.