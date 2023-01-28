السبت ٢٨ يناير ٢٠٢٣
١١:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

عمليتا القدس تؤكدان التشبث بوحدة الساحات

السبت ٢٨ يناير ٢٠٢٣ - ١١:٢٦ بتوقيت غرينتش

اعتبر الخبير بالشؤون الاسرائيلية ابراهيم الطعلية، ان ما يجري حالياً في القدس هو تنفيذ لعملية وحدة الساحات التي اطلقتها حركة الجهاد الاسلامي.

العالم - خاص بالعالم

وقال ابراهيم طعلية في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم محورية القدس جعلت قطاع غزة والقدس ولبنان توجه بوصلتها نحو العدو الاوحد وهو العدو الصهيوني.

وأشار الی توزيع الحلوی في مدن الضفة وقطاع غزة مؤكداً ان هذا يثبت ان جنين وكتيبتها لن تكون وحدها في مواجهة العدو الصهيوني فهم شباب حرروا منطقة بمساحة كيلومتر مربع وجعلوها تحت راية المقاومة الفلسطينية.

وأكد ان البطل الفلسطيني خيري علقم ألهم الشبان الفلسطينيين بأن الامل لايزال موجوداً وأن الاحتلال الی زوال.

هذا و أصيب مستوطنان بجروح - اليوم السبت- في عملية إطلاق نار في في ضاحية سلوان بالقدس المحتلة.

وهذه عملية إطلاق النار الثانية في القدس المحتلة خلال أقل من 24 ساعة، فقد نفذ البطل خيري علقم عملية إطلاق نار جريئة - مساء الجمعة- قتل خلالها ما لا يقل عن 7 مستوطنين وأصاب 12 آخرين بجروح.

وتأتي العمليتان بعد يومين من مجزرة اقترفتها قوات الاحتلال في مخيم جنين، وأدت لاستشهاد 9 مواطنين منهم مسنّة، فضلا عن قتل فتى في القدس المحتلة خلال مواجهات احتجاجية على المجزرة.

روابط ذات صلة

عملية سلوان، صفعة جديدة للوزير الاسرائيلي بن غفير

"عمليتا القدس" مقابل "مجزرة جنين".. الدم بالدم

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وحيدي: هزيمة جديدة للعدو على اعتاب ذكرى انتصار الثورة الاسلامية

إيران تبني 16 محطة كهروحرارية وتربطها بشبكة الكهرباء العامة

قائد بالبحرية الايرانية: رايتنا خفاقة حتى في غرب اميركا اللاتينية

بالفيديو: عملية سلوان حملت رسائل الى العالم بأسره مفادها...

شاهد بالفيديو.. عمليتا القدس تؤكدان التشبث بوحدة الساحات

شاهد.. الشعب الفلسطيني مرة أخرى ينسف مزاعم الاحتلال