عمليتا القدس تؤكدان التشبث بوحدة الساحات

العالم - خاص بالعالم

وقال ابراهيم طعلية في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم محورية القدس جعلت قطاع غزة والقدس ولبنان توجه بوصلتها نحو العدو الاوحد وهو العدو الصهيوني.

وأشار الی توزيع الحلوی في مدن الضفة وقطاع غزة مؤكداً ان هذا يثبت ان جنين وكتيبتها لن تكون وحدها في مواجهة العدو الصهيوني فهم شباب حرروا منطقة بمساحة كيلومتر مربع وجعلوها تحت راية المقاومة الفلسطينية.

وأكد ان البطل الفلسطيني خيري علقم ألهم الشبان الفلسطينيين بأن الامل لايزال موجوداً وأن الاحتلال الی زوال.

هذا و أصيب مستوطنان بجروح - اليوم السبت- في عملية إطلاق نار في في ضاحية سلوان بالقدس المحتلة.

وهذه عملية إطلاق النار الثانية في القدس المحتلة خلال أقل من 24 ساعة، فقد نفذ البطل خيري علقم عملية إطلاق نار جريئة - مساء الجمعة- قتل خلالها ما لا يقل عن 7 مستوطنين وأصاب 12 آخرين بجروح.

وتأتي العمليتان بعد يومين من مجزرة اقترفتها قوات الاحتلال في مخيم جنين، وأدت لاستشهاد 9 مواطنين منهم مسنّة، فضلا عن قتل فتى في القدس المحتلة خلال مواجهات احتجاجية على المجزرة.