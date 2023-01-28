بالفيديو: عملية سلوان حملت رسائل الى العالم بأسره مفادها...

العالم - خاص بالعالم

وقال عبدالمجيد في حديث لقناة العالم الاخبارية، إن رسالة العمليات الفلسطينية الى حكومة نتنياهو مفادها بانها لا يمكن ان تنال من ارادة الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية.

وأضاف، أن رسالة العمليات الفلسطينية للعرب احرار العالم مفادها بان الشعب الفلسطيني سيمسك بارضه ولا يمكن لاحد ان ينال منها.

وأكد الأمين العالم لجبهة النضال الشعبي، أن الاعلام الصهيوني يعكس حالة التخبط لدى جيش الاحتلال الصهيوني.

هذا وأصيب مستوطنان إسرائيليان بجروح في ثاني عملية إطلاق نار خلال ساعات في القدس المحتلة نفذها فلسطيني قالت سلطات الاحتلال إنها اعتقلته بعد إطلاق النار عليه.



وذكرت وسائل إعلام عبرية أن مستوطنين اثنين أصيبا بجروح خطرة خلال عملية إطلاق نار وقعت بالقرب من بؤرة استيطانية في ضاحية سلوان بالقدس المحتلة.

واعلن الاحتلال حالة الاستنفار مؤكدا أن خلفية العملية فدائية وأن قواته اعتقلت منفذها الفلسطيني الذي يبلغ من العمر 13 عاما واستخدم مسدسا في الهجوم.

وقال حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس إن عملية سلوان تأكيد على استمرار المقاومة ورد على جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته.

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