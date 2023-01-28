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قائد بالبحرية الايرانية: رايتنا خفاقة حتى في غرب اميركا اللاتينية

قائد بالبحرية الايرانية: رايتنا خفاقة حتى في غرب اميركا اللاتينية
السبت ٢٨ يناير ٢٠٢٣ - ١١:٥٠ بتوقيت غرينتش

قال نائب قائد القوات البحرية في الجيش الايراني الادميرال حمزة علي كاوياني ان ايران الحقت الهزيمة بأعدائها في المواجهات "الخشنة" والان يجب التصدي للفكر الاستكباري الغربي عبر التمسك بالفكر الاسلامي.

العالم - ايران

واضاف الادميرال كاوياني ان هدف الاعداء طوال الـ 40 عاما الماضية كان الاطاحة بايران الاسلامية لكنهم اخفقوا وفشلوا وان النظام الاسلامي في ايران يزداد قوة يوما بعد يوم ، وتابع " كل مؤامرة شهدتها ايران منذ 300 عام وحتى يومنا هذا يمكن مشاهدة البصمة البريطانية والاميركية فيها لانهم شعروا بخطر الاسلام والفكر المناهض للاستكبار على مشاريعهم.

كما اشار الى انتاج معظم المعدات الدفاعية التي يحتاجها البلاد في الداخل قائلا ان المجموعات البحرية للجيش الايراني رفعت راية ايران الاسلامية في غرب اميركا اللاتينية كما ان هذه المجموعات البحرية تتواجد بقوة في شمال المحيط الهندي ايضا.

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قائد بالبحرية الايرانية: رايتنا خفاقة حتى في غرب اميركا اللاتينية