إيران تبني 16 محطة كهروحرارية وتربطها بشبكة الكهرباء العامة

العالم - ايران

وأشار التقرير الذي نشرته "فارس" اليوم السبت الى رفد الشبكة العامة بطاقة 2769.2 ميغاواط عبر 16 محطة جديدة في الفترة المذكورة.

وبيّن التقرير أن من المحطات المذكورة" محطة زرند 1" و"زرند 2" ومحطة الشهيد "باكري" في سمنان، و" زاهدان 1 و2" ومحطتي "ايران 4 و5 LNG " في بوشهر و" بعثت 1 بارس الجنوبي" و" غرب كارون" و محطتي " آريان 1 و2" بزنجان" و" راشد 1 تربت حيدرية" و" فولاد بوتياي كرمان" و" قشم باساركاد" و" عسلوية" في بوشهر و" فردوسي" بخراسان الرضوية.

ولفت الى أن المحطات المذكورة يعمل بها 2980 شخصا، ليبلغ اجمالي العاملين بشكل مباشر وغير مباشر بمحطات البلاد 19600 شخص.

التقرير أكد أن مشروع بناء المحطات استؤنف بعد توقف دام اكثر من 8 سنوات وأن الحكومة تضع على جدول اعمالها بناء وحدات توليد الكهرباء سيما استكمال الوحدات البخارية في المحطات ذات الدورة المركبة.