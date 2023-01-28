وزارة الصحة تعلن من جديد : لا وفاة بكورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية في ايران

العالم - ايران

وعبر بيانها الصادر، اليوم السبت حول آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بفيروس كورونا في ايران، سجلت وزارة الصحة 123 اصابة جديدة بهذا الفيروس الوبائي وفقا لنتائج الفحوصات التي اجريت منذ امس الجمعة ولغاية اليوم، على صعيد البلاد.

وبحسب هذا البيان، فقد بلغ اجمالي عدد الذين تعرضوا للاصابة بفيروس كورونا في ايران لحد اليوم، 7 ملايين و 564 الفا و 46 شخصا.

كما نوّه البيان، بارتفاع مجموع المتعافين من هذا المرض في ايران لغاية اليوم، إلى 7 ملايين و337 الفا و379 شخصا؛ لحد اليوم.

وحول التطعيم العام ضد فيروس كورونا، فقد اعلنت الصحة الايرانية توزيع ما مجموعه 155 مليونا و 360 الفا و742 جرعة من اللقاحات المضادة (الاولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد، لحد الان.