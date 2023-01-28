السبت ٢٨ يناير ٢٠٢٣
٠١:٢٦ GMT
فارسی
البث المباشر

وزارة الصحة تعلن من جديد : لا وفاة بكورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية في ايران

وزارة الصحة تعلن من جديد : لا وفاة بكورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية في ايران
السبت ٢٨ يناير ٢٠٢٣ - ١٢:٤٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية من جديد، عدم تسجيل اي حالة وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية داخل البلاد.

العالم - ايران

وعبر بيانها الصادر، اليوم السبت حول آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بفيروس كورونا في ايران، سجلت وزارة الصحة 123 اصابة جديدة بهذا الفيروس الوبائي وفقا لنتائج الفحوصات التي اجريت منذ امس الجمعة ولغاية اليوم، على صعيد البلاد.

وبحسب هذا البيان، فقد بلغ اجمالي عدد الذين تعرضوا للاصابة بفيروس كورونا في ايران لحد اليوم، 7 ملايين و 564 الفا و 46 شخصا.

كما نوّه البيان، بارتفاع مجموع المتعافين من هذا المرض في ايران لغاية اليوم، إلى 7 ملايين و337 الفا و379 شخصا؛ لحد اليوم.

وحول التطعيم العام ضد فيروس كورونا، فقد اعلنت الصحة الايرانية توزيع ما مجموعه 155 مليونا و 360 الفا و742 جرعة من اللقاحات المضادة (الاولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد، لحد الان.

روابط ذات صلة

رغم الحظر... أداء إيران في مواجهة كورونا جيد للغاية

ايران.. عدد مرضى الموجة الثامنة من كورونا آخذ في الانخفاض

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

حماس: عملية سلوان ضمن ردود شعبنا على مجزرة جنين وتدنيس الأقصى

شاهد.. فيديو يظهر ضربا وحشيا لأميركي من أصول إفريقية على يد الشرطة

الجهاد الاسلامي تبارك عملية سلوان البطولية في القدس المحتلة

من هو "توأم الأرض الشرير"؟

مجلس صيانة الدستور يؤيد قانون انضمام ايران الى منظمة شنغهاي للتعاون

وزارة الصحة تعلن من جديد : لا وفاة بكورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية في ايران