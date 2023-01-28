السبت ٢٨ يناير ٢٠٢٣
٠١:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

قناة كان العبرية: أحد مصابي عملية إطلاق النار اليوم في سلوان هو ضابط في الجيش الإسرائيلي

السبت ٢٨ يناير ٢٠٢٣ - ٠١:١٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

حماس: عملية سلوان ضمن ردود شعبنا على مجزرة جنين وتدنيس الأقصى

شاهد.. فيديو يظهر ضربا وحشيا لأميركي من أصول إفريقية على يد الشرطة

الجهاد الاسلامي تبارك عملية سلوان البطولية في القدس المحتلة

من هو "توأم الأرض الشرير"؟

مجلس صيانة الدستور يؤيد قانون انضمام ايران الى منظمة شنغهاي للتعاون

وزارة الصحة تعلن من جديد : لا وفاة بكورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية في ايران