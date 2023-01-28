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الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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مصادر فلسطينية: إصابة شاب برصاصة في القدم خلال المواجهات الدائرة مع قوات الاحتلال في مخيم عايدة في بيت لحم
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تعتقل اكثر من 50 مقدسياً اثر عملية القدس مساء أمس وسيمثلون امام المحكمة هذه الليلة
قناة كان العبرية: أحد مصابي عملية إطلاق النار اليوم في سلوان هو ضابط في الجيش الإسرائيلي
عبد العزيز بن حبتور: نشكر الجمهورية الاسلامية في ايران لوقوفها الى جانب الشعب اليمني في مواجهة العدوان الظالم
رئيس حكومة الإنقاذ الوطني عبدالعزيز بن حبتور: نحيي العملية البطولية الفلسطينية في القدس ردا على الجرائم الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني
نائب قائد سلاح البحر بالجيش الايراني: العلم الايراني يرفرف فوق الاسطول البحري الايراني الذي وصل غرب اميركا اللاتينية
قائد الثورة الاسلامية اية الله الخامنئي يتفقد معرض القدرات الصناعية في حسينية الامام الخميني ( رض ) بطهران
حزب الله: نعبر عن تأييدنا المطلق لكل الخطوات التي تقوم بها فصائل المقاومة الفلسطينية لردع العدوان والدفاع عن الفلسطينيين
حزب الله: هذه العملية رد فعل سريع وحاسم وجريء على المجزرة التي ارتكبها العدو الاسرائيلي في مخيم جنين وصفعة قوية لحكومة المتطرفين
حزب الله يشيد بالعملية الاستشهادية البطولية التي نفذها الشهيد المجاهد خيري علقمي في القدس المحتلة
قناة كان العبرية: أحد مصابي عملية إطلاق النار اليوم في سلوان هو ضابط في الجيش الإسرائيلي
السبت ٢٨ يناير ٢٠٢٣ - ٠١:١٦ بتوقيت غرينتش
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سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
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2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.