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مصادر فلسطينية: إصابة شاب برصاصة في القدم خلال المواجهات الدائرة مع قوات الاحتلال في مخيم عايدة في بيت لحم

السبت ٢٨ يناير ٢٠٢٣ - ٠١:٢٥ بتوقيت غرينتش

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