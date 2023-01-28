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عملية القدس الرد الصاعق على مجزرة جنين

السبت ٢٨ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٢ بتوقيت غرينتش

لم تجف دماء شهداء جنين حتى قام شاب فلسطيني في القدس المحتلة بتنفيذ عملية بطولية أدت الى مقتل واصابة عدد كبير من المستوطنين، حيث فتح النار على مجموعة منهم قرب كنيس يهودي في مستوطنة النبي يعقوب، ثم على مجموعة ثانية، في عملية استمرت نحو 20 دقيقة، ثم استشهد برصاص قوات الاحتلال.

العالم - البوصلة

لم تمض ساعات قليلة على عملية القدس، حتى قام فتى فلسطيني بفتح نيران سلاحه على مجموعة من المستوطنين بالقرب من بؤرة استيطانية في ضاحية سلوان بالقدس المحتلة، ما أدى الى إصابة مستوطنين بجروح.

وأعلنت سلطات الاحتلال حالة الاستنفار،وباركت فصائل المقاومة الفلسطينية العمليات الاستشهادية، وأكدت أنها الرد الوحيد على الانتهاكات الاسرائيلية.

وشيع ابناء القدس الشهيد يوسف محيسن الذي استشهد بنيران قوات الاحتلال الاسرائيلي، في وقت اعلن فيه الكبينت الامني المصغر لدى كيان الاحتلال بعد جلسة تقييم امني رفع حالة التأهب للدرجة القصوى ونشر ثلاث فرق للجيش في الضفة الغربية وذلك تزامنا مع اندلاع مواجهات عنيفة داخل المدينة المقدسة واحيائها.

ناقش برنامج "البوصلة" في أحدث حلقاته هذه المواضيع مع الخبير في الشؤون الاسرائيلية ابراهيم فضل الشيخ.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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