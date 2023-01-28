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مصادر فلسطينية: إصابة جندي صهيوني بعد استهدافه بزجاجة حارقة خلال المواجهات المندلعة في بلدة صور باهر بالقدس المحتلة

السبت ٢٨ يناير ٢٠٢٣ - ٠٢:١٧ بتوقيت غرينتش

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