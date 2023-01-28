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مسؤولون صهاينة يدرسون ترحيل عوائل منفذي عمليات المقاومة

مسؤولون صهاينة يدرسون ترحيل عوائل منفذي عمليات المقاومة
السبت ٢٨ يناير ٢٠٢٣ - ٠٢:٣٠ بتوقيت غرينتش

قالت مصادر عبرية، اليوم السبت، أن مسؤولين أمن "صهاينة"، يدرسون عدة خيارات لمعاقبة الفلسطينيين بعد عمليتي القدس وسلوان البطوليتين.

العالم - فلسطين

جدير بالذكر، أن عمليتين بطوليتين حدثتا خلال أقل من 24 ساعة، في القدس وسلوان، أدتا لمقتل 8 صهاينة وجرح العشرات بينهم بحالة الخطر.

وذكر مسؤول أمني لموقع والا العبري: أهم عقوبة يجب القيام بها ضد التهديدات في القدس، هي الحرمان من الإقامة، والترحيل.

وأضاف المسؤول الأمني:" بعد ذلك سنرى التأثير هذه الخطوة ستفعل العجائب"، حسب تعبيره.

فيما نقل موقع أكسيوس "الأميركي" عن مسؤول صهيوني كبير: أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو سيقترح في اجتماع "الكابينت" تعزيز قانون ترحيل عائلات منفذي العمليات.

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