مسؤولون صهاينة يدرسون ترحيل عوائل منفذي عمليات المقاومة

العالم - فلسطين

جدير بالذكر، أن عمليتين بطوليتين حدثتا خلال أقل من 24 ساعة، في القدس وسلوان، أدتا لمقتل 8 صهاينة وجرح العشرات بينهم بحالة الخطر.

وذكر مسؤول أمني لموقع والا العبري: أهم عقوبة يجب القيام بها ضد التهديدات في القدس، هي الحرمان من الإقامة، والترحيل.

وأضاف المسؤول الأمني:" بعد ذلك سنرى التأثير هذه الخطوة ستفعل العجائب"، حسب تعبيره.

فيما نقل موقع أكسيوس "الأميركي" عن مسؤول صهيوني كبير: أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو سيقترح في اجتماع "الكابينت" تعزيز قانون ترحيل عائلات منفذي العمليات.