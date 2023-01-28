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رسالة السيد نصر الله للإسرائيلين الغزاة.. عودوا مع عائلاتكم للبلدان التي جئتم منها

السبت ٢٨ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٥ بتوقيت غرينتش

نشر حساب "المُلتقى المقاوم" في موقع التواصل الاجتماعي تويتر مقطع فيديو من كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بشأن الاعتداءات الصهيونية الوحشية ضد الفلسطينيين ورسالة عمليات المقاومة للمحتلين.

العالم - لبنان

ويقول السيد حسن نصرالله في الفيديو: "على الإسرائيلين الغزاة إن يعودوا مع عائلاتهم إلى البلدان التي جاؤوا منها..."

هذا ونفذ الشاب خيري علقم عملية بطولية ، بالقرب من كنيس في مستوطنة النبي يعقوب في القدس المحتلة، والتي اسفرت عن مقتل 8 صهاينة وسقوط العدد من الجرحى، بينهم 5 بحالة خطرة وبعدها بأقل من 15 ساعة، عملية سلوان البطولية التي اسفرت عن اصابة مستوطنين اثنين، وجهتا صفعة قوية لنتنياهو، الذي كان يعتقد، انه وبتشكيله حكومة من أشرس الارهابيين، سينجح بدفع الفلسطينيين الى الانكفاء، لتخلو الساحة لامثال بن غفير وسموتريتش، لتنفيذ مخططاتهم الرامية لإخلاء فلسطين من اهلها.

وجائت عمليتا القدس بعد يومين فقط من مجزرة مخيم جنين التي نفذتها قوات الاحتلال الاسرائيلي، التي اقتحمت المخيم باعداد كبيرة، واسفرت المجزرة عن استشهاد 9 أشخاص، بينهم سيدة مُسنة، وأصابة 20 بجروح .

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