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إسماعيل هنية: المنطقة ذاهبة إلى تصعيد غير مسبوق فالمواجهة لن تبقى داخل السجون وشعبنا الفلسطيني لن يترك أبناءه الأسرى وحيدين في المواجهة

السبت ٢٨ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٢ بتوقيت غرينتش

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