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مراسل العالم: مصادر عبرية تعلن عن اطلاق نار من مركبة مسرعة تجاه مستوطنين قرب اريحا وسط الضفة الغربية دون الابلاغ عن اصابات حتى اللحظة

السبت ٢٨ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٣ بتوقيت غرينتش

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