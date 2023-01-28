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الخارجية السورية: على أطراف اتفاقية الحظر والأمم المتحدة تحمل مسؤولياتها لصون استقلالية المنظمة وألا تسمح لاميركا ودول غربية بتسييس مهامها

السبت ٢٨ يناير ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٢ بتوقيت غرينتش

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