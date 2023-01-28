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قاليباف الى الجزائر لحظور اجتماع مؤتمر الاتحاد البرلماني لدول التعاون الاسلامي

قاليباف الى الجزائر لحظور اجتماع مؤتمر الاتحاد البرلماني لدول التعاون الاسلامي
السبت ٢٨ يناير ٢٠٢٣ - ٠٥:١٦ بتوقيت غرينتش

 غادر رئيس مجلس الشورى الاسلامي "محمد باقر قاليباف" والوفد المرافق له البلاد، قبل قليل، متوجها الى الجزائر لحضور الاجتماع السابع عشر لرؤساء مؤتمر الاتحاد البرلماني للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

العالم - ايران

وافادت ارنا، بان "قاليباف" ينوي الى جانب حضوره الاجتماع، اجراء مباحثات ثنائية على انفصال مع رؤساء برلمانات الدول الاعضاء المشاركين.

في سياق متصل، كان المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الاسلامي "ابو الفضل عموئي"، الذي يزور الجزائر هو الاخر لحضور الاتحاد البرلماني للدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي، صرح ان هذا الاجتماع سيناقش اخر التطورات التي تحدث في المجتمعات الاسلامية، بما في ذلك اعتداءات الصهانية الاخيرة على مخيم جنين في الضفة الغربية الفلسطينية، واقتحامهم اليومي لهذا المخيم.

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