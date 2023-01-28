بالفيديو.. لأول مرة ناصر القرني يكشف عن موقف أمه من اعتقال والده

العالم - السعودية

ونشر حساب "الإصلاحيون السعوديون" مقطع فيديو عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي لناصر القرني نجل الداعية السعودي المعتقل والده الشيخ عوض القرني رد فيه على سؤال حول رد فعل والدته على اعتقال زوجها.

والداعية عوض القرني واحد من العديد من الشخصيات الدينية والفكرية والسياسية التي اعتُقلت عام 2017 ضمن حملة واسعة لكتمّ أصوات المعارضين في خضمّ صعود وليّ العهد محمد بن سلمان.

وطالبت النيابة السعودية بـ«الحكم عليه بالقتل تعزيراً»، ولا سيما بسبب استخدام حسابه على تويتر «لنشر أفكاره وتوجهاته الضالّة»، بحسب لائحة الاتهام التي أرسلها نجل المتهم ناصر القرني إلى «فرانس برس»، ويقيم ناصر في بريطانيا حيث طلب اللجوء.

ويحظى حساب عوض القرني على «تويتر» بنحو مليونَي متابع، وهو متّهم بتوجيه انتقاد للسلطات السعودية.