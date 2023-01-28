السبت ٢٨ يناير ٢٠٢٣
٠٦:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو.. لأول مرة ناصر القرني يكشف عن موقف أمه من اعتقال والده

السبت ٢٨ يناير ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٣ بتوقيت غرينتش

كشف نجل الداعية السعودي المعتقل ناصر القرني، لأول مرة، عن موقف والدته من اعتقال والده الشيخ عوض القرني.

العالم - السعودية

ونشر حساب "الإصلاحيون السعوديون" مقطع فيديو عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي لناصر القرني نجل الداعية السعودي المعتقل والده الشيخ عوض القرني رد فيه على سؤال حول رد فعل والدته على اعتقال زوجها.

والداعية عوض القرني واحد من العديد من الشخصيات الدينية والفكرية والسياسية التي اعتُقلت عام 2017 ضمن حملة واسعة لكتمّ أصوات المعارضين في خضمّ صعود وليّ العهد محمد بن سلمان.

وطالبت النيابة السعودية بـ«الحكم عليه بالقتل تعزيراً»، ولا سيما بسبب استخدام حسابه على تويتر «لنشر أفكاره وتوجهاته الضالّة»، بحسب لائحة الاتهام التي أرسلها نجل المتهم ناصر القرني إلى «فرانس برس»، ويقيم ناصر في بريطانيا حيث طلب اللجوء.

ويحظى حساب عوض القرني على «تويتر» بنحو مليونَي متابع، وهو متّهم بتوجيه انتقاد للسلطات السعودية.

روابط ذات صلة

آخر تطورات عملية إطلاق النار في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى

نجل القرني: ما هو سبب اعتقال الذين كانوا أصحاب دخل جيد وشهادات عليا؟!

بالفيديو: لهذا السبب.. أعتقل الداعية عوض القرني!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 28-01-2023

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 28-01-2023

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 28-01-2023

عملية القدس الرد الصاعق على مجزرة جنين

العراق يدين الهجمات العدائية ضد الفلسطينين

جنرال أميركي يحذر من مخاطر نشوب حرب مع الصين في 2025