ضرورة مواجهة مخططات العدو الهادفة إلى قلب الحقيقة

العالم- لبنان

وخلال الندوة رأى المستشار الثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان السيد كميل باقر الربط بين جهاد التبيين ومعركة الحرب الناعمة التي يشنها العدو ضد شعوب أمتنا، الهدف الأساسي بالنسبة إلى العدو هو السيطرة على عقول وقلوب الناس، خلافًا للحرب العسكرية التي تستهدف السيطرة على الأراضي والبلدان والجغرافيا بالأساليب الصلبة.

وقال السيد باقر: الحرب الناعمة تسعى إلى التأثير على الرأي العام وصناعة الرأي العام الموالي لتوجهات العدو ومخططاته وأهدافه، فيحاول جاهدًا أن يغير ويزيف الحقائق في أذهان وأفكار الناس، والأسلوب المؤثر لمواجهة الحرب الناعمة بأن نبين الحقائق ولا نسمح للعدو أن يؤثر على قلوب وعقول الناس، والضحية الأساسية في الحرب الناعمة هي الحقائق التي يريد العدو تزييفها وتحريفها، وتقديم صورة غير حقيقية، وهنا تكون الخطورة بتوظيف الناس في خدمة مصالحه وتوجهاته دون الحاجة إلى احتلال البلد او الأراضي او الجغرافيا.

وتابع السيد باقر: فالجهاد هو الجهد في مقابل العدو، ولكن بشرط أساسي ومهم هو أن يكون في مقابل العدو، ومجالاته متعددة، فاذا فتح العدو معركة عسكرية يكون جهادًا عسكريًا، وإذا فتح معركة اقتصادية نحن نتصدى ونواجه في هذه الساحة ليصبح لدينا الجهاد الاقتصادي، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الجهاد السياسي والعلمي والثقافي وجهاد البناء وبقية أنواع الجهاد.