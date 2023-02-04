لبنان: زيادة القطع العشوائي للأشجار وسط انهيار اقتصادي

العالم - خاص بالعالم

وتفاقمت الظاهرة بحسب السكان مع اشتداد الأزمة الاقتصادية والحصار على لبنان، حيث بات أكثر من ثمانين بالمئة من سكانه تحت خط الفقر فيما يعاني أكثر من مليوني شخص بينهم700 ألف لاجئ سوري من انعدام الأمن الغذائي.



وتزداد الظاهرة كذلك في فصل الشتاء وسط فقدان وغلاء مادة المازوت التي تستعمل للتدفئة مع رفع الدعم الحكومي عن استيراد الوقود وفقدان الليرة أكثر من خمسة وتسعين بالمئة من قيمتها أمام الدولار وتراجع القدرات الشرائية للسكان.



وعادة ما يسمح لسكان المناطق الجبلية بقطع الأشجار المريضة أو العاجزة فقط، بإشراف مباشر من البلدية لاستخدام الحطب من أجل التدفئة خلال موسم الشتاء.

ووفق وزارة الزراعة تغطي الأحراش ثلاثة عشر بالمئة فقط من مساحة لبنان جراء التوسع الحضري وازدياد الحرائق التي تشهد ارتفاعا في وتيرتها خلال السنوات الماضية.

ويشكل لبنان موطنا لأبرز أحراش اللزاب في الشرق الأوسط عدا عن أشجار الصنوبر والسنديان والملول والأرز.

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