عشرات القتلى والمصابين بتفجير داخل مسجد في بيشاور بباكستان

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وقال مراسلنا ان جماعة طالبان باكستان تبنت الانفجار، وكانت حركة طالبان باكستان قد اعلنت انسحابها من هدنة مع سلطات اسلام اباد.



رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان أدان الانفجار في المسجد في ببيشاور ووصفه بالارهابي، وعقب الانفجار رفعت الشرطة الباكستانية رفعت مستوى التأهب الأمني في العاصمة إسلام أباد.



وهرعت سيارات الاسعاف الى المكان لنقل الضحايا الى المستشفيات فيما قال مصدر طبي في مستشفى'ليدي ريدينغ' المستشفى الرئيسي في بيشاور أن المستشفى استقبل عددا من جثث الضحايا و ما يقارب تسعين مصابا اغلبهم في حالة سيئة.



وكان انفجار مماثل حدث في منطقة كوتشا ريسالدار في بيشاورقبل اشهر، قام به انتحاري من داعش بعد اطلاق النار على افراد الشرطة ثم اقتحم مسجد وفجّر حزاما ناسفا في داخله أدى الى مقتل العشرات من المصلين.

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