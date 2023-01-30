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عشرات القتلى والمصابين بتفجير داخل مسجد في بيشاور بباكستان

الإثنين ٣٠ يناير ٢٠٢٣ - ٠٢:٢٣ بتوقيت غرينتش

في تفجير انتحاري هز مسجد 'خيبر بختونخوا'في مدينة بيشاور شمال غربي باكستان، سقط فيه العشرات بين قتيل وجريح اغلبهم من رجال الشرطة الذين يترددون على المسجد اثنين منهم ضباط حسب مصادر الشرطة الباكستانية. 

العالم - خاص بالعالم

وقال مراسلنا ان جماعة طالبان باكستان تبنت الانفجار، وكانت حركة طالبان باكستان قد اعلنت انسحابها من هدنة مع سلطات اسلام اباد.

رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان أدان الانفجار في المسجد في ببيشاور ووصفه بالارهابي، وعقب الانفجار رفعت الشرطة الباكستانية رفعت مستوى التأهب الأمني في العاصمة إسلام أباد.

وهرعت سيارات الاسعاف الى المكان لنقل الضحايا الى المستشفيات فيما قال مصدر طبي في مستشفى'ليدي ريدينغ' المستشفى الرئيسي في بيشاور أن المستشفى استقبل عددا من جثث الضحايا و ما يقارب تسعين مصابا اغلبهم في حالة سيئة.

وكان انفجار مماثل حدث في منطقة كوتشا ريسالدار في بيشاورقبل اشهر، قام به انتحاري من داعش بعد اطلاق النار على افراد الشرطة ثم اقتحم مسجد وفجّر حزاما ناسفا في داخله أدى الى مقتل العشرات من المصلين.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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