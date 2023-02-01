إيران تحتفل ببداية عشرة الفجر التي أدت لإنهاء نظام الشاه 

العالم - مراسلون

الإيرانيون الذين يغتنمون الفرصة كل عام لتقييم تجربتهم التي هي في عقدها الرابع جددوا الولاء لمؤسس دولتهم الحديثة والتي أعادت للشعب دوره في تقرير مصيره وفتحت الباب واسعا أمام المشاركة الجماهيرية.



وقال محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الإيراني:"عندما نوكد على الشعب ودوره يثبت أننا طبقنا اصول الثورة الإسلامية ومن دون حضور الشعب لا معنى للثورة الإسلامية، وأن قدرتنا أمام الأعداء ليست فقط بالاعتماد على القدرات الدفاعية، وأساسها الاعتماد على الشعب الذي أوصل البلاد إلى العديد من التطورات.



الثورة الإسلامية شكلت منعطفا حساسا في تاريخ إيران حولها إلى جمهورية تعتنق مفاهيم تداول السلطة عبر الانتخابات والمؤسسات الدستورية ما انعكس عليه استقرار ونمو أهلها للعب دور إقلميمي بالاتكاء على مخزون من التطور الذي تشهده البلاد.



وقالت مواطنة إيرانية:"الثورة الإسلامية أعطت للشعب مكانته بالاعتماد عليه لتصل البلاد الى هذه المرحلة من التطور العلمي والسياسي والاجتماعي".



وأكد مواطن ايراني:"ثورتنا الإسلامية ومنذ البداية كانت مع الشعب، والشعب أيضا كان معها، وقد لعب الشعب دوره خاصة بحضوره في الانتخابات لتقرير مصيره".



فهنا الجميع حضروا ليستذکروا ذكريات أسست لإيران الثورة ... وتعود الذاكرة الى إربعة واربعين عاما مضت... فمن هنا بدأ العد العكسي لسقوط النظام الشاهنشاهي.

سقوط بدأ بعودة الإمام الخميني الراحل من منفاه بفرنسا في أول يوم من فبراير تسعة وسبعين وأسس لصعود نظام سياسي جديد سمي بالجمهورية الاسلامية.

اليوم هو يوم استذكار ملحمة الثورة الإسلامية وبداية العد العكسي لانتصارها / والتأكيد علي مواصلة أهدافها...

التفاصيل في الفيديو المرفق ...