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مراسلة العالم: اندلاع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال على حاجز دوتان الاحتلالي جنوب غرب جنين واصابة احدهم برصاص الاحتلال

السبت ٢٨ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٩ بتوقيت غرينتش

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