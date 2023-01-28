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الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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لن ننسی
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هزة ارضية بقوة 5.9 درجة تضرب حوالي مدينة خوي في محافظة اذربيجان الغربية شمال غرب ايران على عمق 7 كلم تحت الارض
مصادر عبرية: سائق شاحنة حاول تنفيذ عملية دعس ضد الجنود "الاسرائيليين" على حاجز زعترة جنوب نابلس
مراسلة العالم: اندلاع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال على حاجز دوتان الاحتلالي جنوب غرب جنين واصابة احدهم برصاص الاحتلال
مراسل العالم: استهداف صاروخي من قبل الجيش السوري يستهدف مواقع الأرهابيين في محيط بلدتي الفطيرة و سفوهن في جبل الزاوية بريف ادلب
الخارجية السورية: على أطراف اتفاقية الحظر والأمم المتحدة تحمل مسؤولياتها لصون استقلالية المنظمة وألا تسمح لاميركا ودول غربية بتسييس مهامها
الخارجية السورية: التقرير المضلل لم يكن مفاجئاً لسورية وجاء ليؤكد مرة أخرى صوابية موقفها من تقارير منظمة الحظر التي افتقدت جميعها للمصداقية
الخارجية السورية: تقرير منظمة حظر الاسلحة الكيمياوية عن الهجوم الكيماوي المزعوم في دوما عام 2018 يفتقد لاي ادلة علمية وموضوعية ومرفوض بتاتا
مراسل العالم: مصادر عبرية تعلن عن اطلاق نار من مركبة مسرعة تجاه مستوطنين قرب اريحا وسط الضفة الغربية دون الابلاغ عن اصابات حتى اللحظة
مراسل العالم: مصادر عبرية تعلن عن اطلاق نار من مركبة مسرعة تجاه مستوطنين قرب اريحا وسط الضفة الغربية دون الابلاغ عن اصابات حتى اللحظة
الاعلام العبري: الشرطة الاسرائيلية تطالب أصحاب الأسلحة المرخصة بحملها في أعقاب هجمات القدس
مصادر عبرية: سائق شاحنة حاول تنفيذ عملية دعس ضد الجنود "الاسرائيليين" على حاجز زعترة جنوب نابلس
السبت ٢٨ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٥ بتوقيت غرينتش
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